Le borse di studio di AMGA

Gaia Bernarello, Enrico Onofrio Pascarella, Davide Mancieri, Gloria Rapazzini e Matteo Spedicato: sono i cinque giovani studenti che si sono aggiudicati quest’anno il Bando Borse di Studio del Gruppo AMGA intitolato alla memoria dell’ex presidente, Giovanni Bianchi.

La premiazione si è svolta nel corso del tradizionale scambio degli auguri natalizi che quest’anno l’azienda ha voluto organizzare negli spazi dell’oratorio della Casa della Carità di via Canova e che ha costituto l’occasione per omaggiare anche quattro dipendenti che in questo 2023 hanno tagliato il traguardo della pensione (Giuseppe Brognoli, Pasquale Fasulo e Giuseppe Calandra Scialacomo di AEMME Linea Ambiente - Giuseppe Cofrancesco, di AEMME Linea Distribuzione).

La premiazione dei giovani, tutti figli meritevoli dei dipendenti del Gruppo AMGA, ha aperto la serata. Assente la signora Silvia Bianchi (vedova dell’ex presidente di AMGA, Giovanni Bianchi), che avrebbe dovuto fare la madrina alla consegna delle borse di studio e che ha, comunque, inviato un messaggio di vicinanza: "Sono davvero dispiaciuta di non poter intervenire a questo appuntamento, a cui sono affezionatissima. Mi sento molto vicina a questi ragazzi, anzitutto per l’impegno e la serietà che dimostrano nello studio. A loro vanno, pertanto, tutto il mio affetto e la mia stima. Altro motivo a me molto caro è che sono i figli dei dipendenti di quest’azienda che mio marito ha guidato, in qualità di presidente, dal 1999 al 2006, con tanta passione e dedizione, perché la sentiva veramente un po’ parte di sé. Un caro saluto a tutti voi, buona serata e i migliori auguri per questo Natale".

