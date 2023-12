'San Matteo': mototerapia in Pediatria

Giornata speciale al Policlinico San Matteo di Pavia. Un gruppo di volontari, capitanati dal campione di motocross Vanni Oddera ha trasformato le corsie del reparto di oncoematologia pediatrica in una pista da cross.

"L'esperienza della mototerapia - ha affermato l'assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini - ha consentito ai bimbi ospedalizzati di far dimenticare loro, anche solo per un attimo, i disagi legati alla malattia e alle cure quotidiane. Salire a bordo delle due ruote è stato un momento terapeutico, un momento nel quale è stato possibile contenere la percezione del dolore per condividere l'emozione e la libertà della moto. Grazie - conclude l'esponente della giunta lombarda - alla Fondazione 'Vanni Oddera' per aver accolto l'invito del Policlinico. Conosco il loro impegno fondato sull'inclusività per migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie. Grazie, infine, anche al personale sanitario del San Matteo che dimostra oltre alle competenze professionali anche grande umanità e attenzione ai bisogni dei più piccoli".

In reparto anche il presidente Ircss Policlinico San Matteo Alessandro Venturi che ha commentato: "L'esperienza della bellezza, dell'essere raggiunti dai supereroi del cuore e dei sogni direttamente nella stanza d'ospedale sono stati per questi bambini i doni più belli ed emozionanti dei giorni che precedono il Santo Natale. Un grazie sincero a Vanni Oddera ed Elena Lucchini per averci regalato questo momento unico".

