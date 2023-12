La promozione della pace passa anche da una piccola luce. Il Comune di Arluno ha deciso di aderire all'iniziativa "Una luce per la pace". Mercoledì 13 dicembre dal tramonto in avanti, i Comuni e le scuole della Provincia Ovest di Milano si accenderanno a giorno. Nel caso di Arluno, il discorso riguarderà l'Istituto Comprensivo Silvio Pellico e l'Asilo Infantile di Carità Greppi.

La promozione della pace passa anche da una piccola luce. Il Comune di Arluno ha deciso di aderire all'iniziativa "Una luce per la pace". Mercoledì 13 dicembre dal tramonto in avanti, i Comuni e le scuole della Provincia Ovest di Milano si accenderanno a giorno. Nel caso di Arluno, il discorso riguarderà l'Istituto Comprensivo Silvio Pellico e l'Asilo Infantile di Carità Greppi che, specifica in una nota il sindaco Moreno Agolli, "Inviteranno tutta la cittadinanza a unirsi in segno di partecipazione per dire no a tutte le guerre". A questo riguardo l'intera comunità è stata invitata a porre un lumino sulla finestra per rafforzare la luce su una maggiore concordia sociale e planetaria.

