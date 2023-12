Un Natale rossonero

Il grande cuore del 'Milan Club Cuggiono' permette, con la cena di Natale, di raccogliere ben 1500 euro devoluti all'Azzurra Soccorso per l’acquisto di un mezzo per trasporto disabili.

Il momento calcistico non è tra i migliori, ma la passione rinata in questi anni ha letteralmente trasformato questo grande gruppo di tifosi in un vero gruppo di amici. Il 'cuore' rossonero è l'elemento scatenante che, occasione dopo occasione, partita dopo partita, ma anche ritrovo dopo ritrovo porta tanti di loro a star bene e far festa insieme. In vista delle festività natalizie... non poteva mancare la grande cena di festa.

"La festa di Natale che si è svolta domenica al ristorante San Pietro alla Padregnana con la presenza di oltre 100 soci è stata anche l’occasione per effettuare una raccolta fondi a favore della Azzurra Soccorso attraverso una sottoscrizione - ci racconta il presidente Antonio Albrizio - Nell’occasione voglio ringraziare tutte le aziende e gli esercenti che ci hanno dato una mano. Grazie a loro ed ai soci abbiamo potuto effettuare una donazione di 1500 euro all'Azzurra Soccorso che servono per l’acquisto di un mezzo per trasporto disabili".

Il gruppo cuggionese, rinato pochi anni fa, continua a collezionare successi, testimonianti anche dalla presenza costante nelle partite del 'Diavolo' che siano a San Siro o in trasferta: "Anche in questa stagione il Milan Club Cuggiono ha superato la soglia dei 300 iscritti, è sempre presente a San Siro nelle partite casalinghe con 75 abbonati, quasi tutti posizionati al secondo anello verde, ma non fa mancare il proprio sostegno anche in trasferta - prosegue Antonio Albrizio - Bologna, Roma, Dortmund, Genova, Parigi, Napoli e Lecce le trasferte finora fatte ma siamo già pronti per Salerno ed Empoli. La sede è aperta tutti i lunedì sera dalle 21 e si trova in via San Martino. Chi è interessato alle attività può seguire i profili Facebook, Instagram e X del Club o scrivere una mail a milanclubcuggiono [at] gmail [dot] com"

