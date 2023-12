“Si tratta della elezione e formazione di un vero e proprio Consiglio Comunale dei Ragazzi – ha spiegato il sindaco Marina Roma - con tanto di assessori e sindaco. Questo consiglio giovanile collaborerà attivamente con il consiglio comunale dei "grandi".

Nella mattinata di giovedì 30 novembre, il sindaco di Marcallo con Casone, Marina Roma, assieme agli assessori comunali Roberto Valenti, Maurizio Fassi e Marisa Piroli, ha presentato agli studenti delle classi prime medie dell’Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis un innovativo progetto di educazione civica. L'iniziativa, denominata "Il Consiglio Comunale dei Ragazzi", coinvolgerà tre classi, per un totale di 90 studenti, in un percorso educativo finalizzato a formare cittadini consapevoli e attivi nella vita pubblica.

L'idea, partorita dal sindaco, è nata dalla volontà di avvicinare i giovani al funzionamento delle istituzioni locali. Durante un'approfondita presentazione durata un'ora e mezza, gli studenti hanno ricevuto informazioni dettagliate sulle istituzioni, sulla giunta e sul consiglio comunale.

Ma in cosa consiste questo progetto educativo? “Si tratta della elezione e formazione di un vero e proprio Consiglio Comunale dei Ragazzi – ha spiegato il sindaco- con tanto di assessori e sindaco. Questo consiglio giovanile collaborerà attivamente con il consiglio comunale dei "grandi", favorendo un dialogo costruttivo su tematiche legate alla scuola e ai progetti correlati. L'intento -sottolinea- è far comprendere ai ragazzi che le istituzioni sono al servizio dei cittadini e renderli protagonisti attivi della vita del paese”

Il progetto prevede un'adesione fedele alle deleghe della giunta comunale, ma applicate alla realtà scolastica. Gli studenti avranno l'opportunità di rivestire ruoli simili a quelli degli adulti, come ad esempio essere l'assessore alla biblioteca o all'ambito della sicurezza. Questo approccio mira a far vivere ai giovani l'esperienza diretta della gestione di responsabilità e compiti all'interno della comunità.

L'iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale Edmondo De Amicis, rappresentato dalla preside Alessandra Moscatiello.

Il sindaco ha concluso la presentazione con una dichiarazione chiara e incisiva: "Per avere cittadini responsabili domani, bisogna educare i ragazzi di oggi". Queste parole sottolineano l'importanza di investire nelle nuove generazioni per costruire una società consapevole, partecipativa e impegnata nel bene comune. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" si prospetta dunque come un prezioso tassello nel percorso di formazione dei futuri cittadini di Marcallo con Casone.

