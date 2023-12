Daniela Poggi e Mariella Nava al 'Paccagnini'

'Figlio, non sei più giglio': Daniela Poggi e Mariella Nava all’auditorium 'Paccagnini'. Prendendo spunto dalla famosa lauda 'Il pianto della Madonna' di Jacopone da Todi...

'Figlio, non sei più giglio': Daniela Poggi e Mariella Nava all’auditorium 'Paccagnini'. Prendendo spunto dalla famosa lauda 'Il pianto della Madonna' di Jacopone da Todi, l’autrice Stefania Porrino delinea in questo monologo la figura di una donna moderna, Maria, interpretata da Daniela Poggi, che vive anch’essa il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore. Il suo amato figlio è autore di violenza su una donna, a sua volta madre e portatrice di vita. I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, di fronte alla violenza perpetrata dal figlio, vengono offerti sotto forma di una lettera che la madre scrive al figlio che ormai non è più “giglio”, per tentare di ricostruire le possibili e molteplici cause che l’hanno spinto ad un fatto talmente efferato. E per esaltare l’impatto emotivo, al testo in prosa si intrecciano le musiche e la grande capacità interpretativa di Mariella Nava. Appuntamento, allora, venerdì 1 dicembre alle 21.

