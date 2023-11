La mappa del panettone

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche quest’anno propone in occasione di Happy Natale Happy Panettone a Palazzo Castiglioni, in Confcommercio Milano dal 24 al 26 novembre, la mappa aggiornata per scoprire oltre cento tra pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale, secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare.