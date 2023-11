Giorgia Meloni: "Lombardia traino dell'export nazionale"

"Lombardia traino dell'export nazionale": lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato al governatore Attilio Fontana.

Un video messaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per l’apertura dell’evento ‘Lombardia World Summit’ in programma da questa mattina agli Ibm Studios di Milano.

“La Lombardia, come abbiamo tante volte ricordato, è la regione traino dell'export nazionale, ospita la Borsa Italiana e le principali imprese a partecipazione estera nazionali, ha il più alto numero di consolati al mondo e si è sempre contraddistinta come polo di innovazione e di avanguardia.

Una regione che è forte di questi numeri si prepara al grande appuntamento delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026 su cui il Governo intero è in questi mesi fortemente impegnato.

In questi anni, l'economia lombarda, nonostante la complessa congiuntura internazionale, l'aumento dei costi delle materie prime e i tassi di inflazione, ha dimostrato di essere un'economia solida, un'economia capace di reagire. Ce lo dicono i dati sul PIL, sull'occupazione, sulla nascita di nuove imprese, sui consumi delle famiglie. Risultati ai quali, lo dico con garbo, ma anche con un pizzico d'orgoglio, sono convinta che abbiano contribuito il buon governo regionale, le scelte e le politiche strutturali che in questi anni sono state portate avanti per valorizzare i punti di forza del territorio.

Però la Lombardia è anche un territorio nel quale la forza produttiva e il dinamismo delle imprese si coniugano da sempre con una grande attenzione al sociale, alla sussidiarietà, alla solidarietà. Quello lombardo è un modello che racconta una storia tutta italiana, una regione che è un simbolo dell'unità nazionale. Qui italiani da ogni parte d'Italia hanno trovato la loro strada e hanno potuto costruire un futuro migliore per le loro famiglie. Ecco perché la Lombardia è uno degli esempi di quello che meglio sappiamo e possiamo essere come italiani.

Un grande popolo che si rimbocca le maniche che, come comunità nazionale, raggiunge l'eccellenza. Un grande popolo capace ancora di stupire coniugando tradizione e innovazioni.

Occasioni come queste, come il Lombardia World Summit 2023, servono esattamente a questo, a riscoprire l'orgoglio di ciò che siamo e a trovare insieme nuove i due idee, nuovi stimoli, nuove strade per fare dell'Italia una nazione sempre più forte, rispettata e apprezzata nel mondo. Quindi ancora complimenti al presidente Fontana e buon lavoro a tutti”.

