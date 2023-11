Intelligenza Artificiale Generativa per il business

Una nuova iniziativa del Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (PID) in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia ha proposto nella giornata di mercoledì 15 novembre una riflessione e un confronto su come l’Intelligenza Artificiale Generativa può essere applicata per far crescere il business e il giro di affari delle imprese, accrescendo innovazione e competitività.

Una nuova iniziativa del Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (PID) in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia ha proposto nella giornata di mercoledì 15 novembre una riflessione e un confronto su come l’Intelligenza Artificiale Generativa può essere applicata per far crescere il business e il giro di affari delle imprese, accrescendo innovazione e competitività. Come l'AI Generativa può aiutare le imprese a innovare e ad essere competitive? Quali sono oggi le opportunità e gli strumenti disponibili? Questi i temi che l’incontro - denominato “RI-Generarsi” - ha affrontato presso la Microsoft House di Milano. Con il coordinamento di Lorenzo Pisoni (responsabile Punto Impresa Digitale), hanno discusso del tema: Andrea Condorelli (Cloud Solution Architect - Data & Ai Microsoft Italia), Cinzia Diana (event manager Fondazione Mondo Digitale), Sergio Rossi (vicesegretario generale Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi), Antonio Romeo (direttore Dintec). La sessione formativa è stata curata da Mattia De Rosa (Solution Specialists Data & AI Director Microsoft Italia) e Valentina Alto (Solution Specialists Data & AI Microsoft Italia). Alla sessione formativa ha fatto seguito un creathon ovvero una sfida creativa dove i partecipanti sono stati coinvolti nel trovare soluzioni concrete a sfide aziendali, applicando i nuovi strumenti dell’AI Generativa e valorizzando le potenzialità offerte da questa tecnologia per promuovere il proprio brand e ampliare il business.

"Siamo entusiasti di sostenere un'iniziativa così innovativa per le piccole e medie imprese locali. Questa prima sperimentazione sull'AI con tecnologia Microsoft, tra le più avanzate sul mercato, rappresenta un impegno concreto del Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi per avviare le imprese del territorio alla rivoluzione digitale. Alla luce della grande risposta dell'utenza, lavoreremo per riproporre in futuro il format anche su altri verticali tecnologici" - ha commentato Sergio Rossi, vicesegretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale ha affermato: "La sinergia che ha portato all'evento Ri-Generarsi nasce dall'impegno della Fondazione Mondo Digitale a promuovere la crescita delle persone mediante lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze digitali, oggi più che mai chiave per godere appieno delle opportunità legate alla digitalizzazione delle imprese. La grande accelerazione tecnologica dell'AI generativa, in particolare, rappresenta una chance per le piccole e medie imprese, quella di innovare e crescere in un mercato che diventa sempre più competitivo e dinamico. Sperimentando l'energia di eventi come questi, sarà interessante replicare l'esperienza in più tappe".

“Il 18% delle imprese usa una o più tecnologie basate su AI, ma solo il 5% di queste è di micro, piccole o medie dimensioni. Lo rilevano i PID delle Camere di commercio attraverso gli assessment territoriali della maturità digitale delle imprese. Nonostante i ritardi nell’adozione tecnologiche, gli investimenti in AI che si registrano nel nostro paese sono ancora molto contenuti.” - ha sottolineato Antonio Romeo, direttore DINTEC. “Per ridurre questo gap la rete dei PID intende investire sempre di più, nel corso dei prossimi anni, sulla AI per favorire le applicazioni pratiche sul sistema delle piccole e medie imprese, contribuendo ad aumentarne la produttività”.

L’iniziativa - realizzata nell’ambito del progetto “Ital-IA Lab” promosso da Fondazione Mondo Digitale insieme a Microsoft - rientra tra i servizi che il PID (Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi) sta portando avanti per avvicinare sempre di più le imprese alle nuove tecnologie digitali preparandole ad affrontare un futuro dell’innovazione industriale sempre più orientato ad una gestione intelligente delle risorse e alla sostenibilità dei processi, in coerenza con il nuovo paradigma di sviluppo sostenibile dell’Industry 5.0. Il PID - con il supporto tecnico di DINTEC, agenzia del Sistema Camerale specializzata sui temi dell’innovazione e del digitale - diffonde la cultura e la pratica del digitale all’interno delle Micro Piccole Medie Imprese del territorio e offre supporto alle imprese che desiderano avviare processi di trasformazione digitale. Tra i servizi offerti, il check up per valutare la presenza online dell’impresa, l’attività di digital mentoring, l’accompagnamento ai bandi di finanziamento, la proposta di un calendario articolato di eventi e corsi di formazione, la promozione sui mercati esteri tramite canali digitali. Dal 2018 sono oltre 4.000 i servizi erogati e 400 gli eventi organizzati, con 20.000 partecipanti e 9.000 imprese sostenute.

