Anche il C.O.I.N.A in sciopero il 5 dicembre

Il Nursing Up, Sindacato Nazionale Infermieri, ha proclamato ufficialmente uno sciopero di 24 ore per il prossimo 5 dicembre.

In Italia si hanno figli in età sempre più avanzata. Secondo l’ultimo rapporto Istat, in media le donne italiane diventano mamme a quasi 33 anni, un dato preoccupante soprattutto per le crescenti difficoltà che con il passare dell’età possono condizionare l’esito di una gravidanza.

In occasione del mese di sensibilizzazione sul tumore del polmone, arriva la campagna “Quante Variazioni di Bianco”, promossa da Janssen Oncology in collaborazione con IED – Istituto Europeo di Design di Milano e con il patrocinio di AIOM – Associazione italiana oncologia medica, SIAPEC–IAP – Società italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica-Divisione Italiana della International Academy of Pathology , WALCE – Women Against Lung Cancer in Europe – e IPOP – Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare.