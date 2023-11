Un evento importante e qualificato con l'obiettivo di porre Regione Lombardia sempre più come punto di riferimento del panorama internazionale. Giovedì 23 e venerdì 24 novembre, prima a Palazzo Lombardia e poi presso gli IBM Studios di piazza Gae Aulenti, è in programma 'Lombardia World Summit 2023', una 'due giorni' improntata su una serie di tavoli di lavoro nella sede della Regione (giovedì 23) e il giorno seguente su interventi e panel al quale parteciperanno importanti rappresentanti del Governo, delle istituzioni, dell'economia e delle associazioni.

"Un evento - spiega il presidente della Regione Attilio Fontana - programmato da tempo che, alla luce delle cronache quotidiane che giungono da ogni parte del mondo, rendono ancor più d'attualità questo momento di confronto. Nello scenario internazionale la Lombardia è sempre più protagonista con le sue imprese, le sue università, il suo terzo settore, le sue istituzioni". E anche per questo 'Lombardia World Summit 2023' diventa un appuntamento centrale per consentire l'incontro tra stakeholder e partners internazionali.

All'evento di venerdì 24 novembre, che inizierà alle 9.30 e terminerà alle 18.30, interverranno, tra gli altri, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e con un collegamento video il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

