'La montagna echeggia in città'

Il 20 novembre piazza Città di Lombardia si animerà con una giornata gratuita aperta a tutti per celebrare la montagna che sarà teatro delle Olimpiadi invernali 2026. Oltre ai momenti istituzionali, nel pomeriggio adulti e bambini potranno provare una parete di arrampicata con il supporto delle Guide alpine. Dalle 18 alle 20 l’esibizione del Coro di montagna "L'eco del Mera" e soprattutto la degustazione libera dei pizzoccheri preparati dall'Accademia del Pizzocchero e dei vini del Consorzio Vini della Valtellina. Sempre dalle 18 alle 20 si potrà, inoltre, visitare il 39° piano di Palazzo Lombardia e godere della vista mozzafiato dall’alto della città di Milano illuminata.

