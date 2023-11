'Alieni' a Palazzo Lombardia, Spazio IsolaSET, fino al 25 novembre. Mostra con modelli, reperti, foto e video per informare e sensibilizzare sulla problematica delle specie aliene vegetali e animali introdotte dall'uomo e la necessità di contrastarle per proteggere la #biodiversità dei territori.

'Alieni' a Palazzo Lombardia, Spazio IsolaSET, fino al 25 novembre. Mostra con modelli, reperti, foto e video per informare e sensibilizzare sulla problematica delle specie aliene vegetali e animali introdotte dall'uomo e la necessità di contrastarle per proteggere la #biodiversità dei territori. La mostra è organizzata nell'ambito del progetto europeo #LifeGESTIRE2020, da Regione Lombardia e OIKOS, con la supervisione del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell'Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con ISPRA. Ingresso libero, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30.

