Corso di difesa personale per sole donne

Un giorno ... in difesa. Alle donne che vogliano apprendere tecniche per potersi difendere da eventuali malintenzionati il comune di Bareggio, in collaborazione con lo Yoselkan Karate, offre una proposta in programma sabato 25 novembre dalle 14 alle 17 alla palestra Sadat di via Corbettina. "Il corso - spiegano i promotori - è rivolto a donne di qualsiasi età , chiunque può partecipare e apprendere senza difficoltà". Anche Bareggio dichiara quindi guerra con decisione a una violenza sulle donne che continua ad assumere proporzioni devastanti. Secondo i dati Istat il 31,5 delle donne italiane ha subito molestie fisiche e sessuali. E nel 62,7 per cento dei casi gli autori di stupri sono stati i partner. Inquietanti anche i dati sul femminicidio che parlano di cento donne ammazzate in Italia dall'inizio dell'anno. Una realtà che esige una prevenzione culturale all'interno della società, ma anche fisica da parte del gentil sesso.

