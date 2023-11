"LIUC: realtà sempre più importante"

"Un realtà vivace, propositiva e importante, che assume una rilevanza ancora più forte anche nel panorama internazionale". Si è espresso così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico della LIUC Università Carlo Cattaneo.

"Un realtà vivace, propositiva e importante, che assume una rilevanza ancora più forte anche nel panorama internazionale". Si è espresso così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Accademico della LIUC Università Carlo Cattaneo. All'appuntamento erano presenti, fra gli altri, l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, e il sottosegretario alla Presidenza, Raffaele Cattaneo.

"Un'università innovativa - ha aggiunto il governatore - che continua a crescere e che è diventato un punto di riferimento per moltissimi studenti provenienti da regioni di tutta Italia. Un fiore all'occhiello per il territorio e per chi, come me, in questo territorio ci vive".

"È stato emozionante - ha commentato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - tornare alla Liuc, università dove ho studiato e mi sono laureata. L'ateneo rappresenta un'eccellenza per il territorio. Alla Liuc sono presenti lo spirito del 'fare' tipico del mondo imprenditoriale e la storia di un tessuto culturale e sociale che richiama ai grandi valori che ispirano la tradizione del lavoro". "L'Università - ha proseguito Caruso - vanta inoltre una vasta biblioteca specializzata in economia, direzione aziendale, giurisprudenza e ingegneri, un patrimonio eccezionale per gli studenti dell'ateneo e per la loro formazione ".

"La nostra università, e dico nostra con l'orgoglio di chi da sempre condivide la crescita e lo sviluppo della provincia di Varese - ha spiegato il sottosegretario Cattaneo - è un modello educativo per tutti coloro che l'hanno frequentata e la frequentano. Un elemento che da sempre contraddistingue il percorso di questo ateneo, ovvero la capacità di restare al passo dei tempi senza mai perdere di vista i valori fondanti di un'istituzione di questo genere e il legame con il territorio".

