Il 4 novembre a Magenta

“Il 4 novembre è una data storica per l’Italia. Si celebra la giornata dell’Unità Nazionale. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, si completava il ciclo delle campagne nazionali per l’Unità d’Italia, si completava un percorso difficile, durato a lungo, dalla Prima Guerra di Indipendenza in avanti. Un cammino faticoso portato a termine grazie al sacrificio di tanti”: così il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, ha voluto commentare l’avvicinamento al Giorno dell’Unità Nazionale.

Nell’edizione di quest’anno, molta attenzione sarà concentrata sull’omaggio alla figura di Giovanni Cattaneo, magentino che ha sacrificato la propria vita per la patria 80 anni fa nel luglio del 1943, in Sicilia, all’epoca dello sbarco alleato.

Le celebrazioni partiranno venerdì 3 novembre alle ore 21 presso la Sala Consiliare di Via Fornaroli, dove avverrà la conferenza e presentazione della pubblicazione dal titolo “Da Magenta a Regalbuto. Sergente Giovanni cattaneo”. Del Gobbo ha spiegato che la pubblicazione è stata realizzata “per rendere omaggio all’eroismo del nostro Concittadino, Medaglia d’Oro al Valore Militare conferita postuma nel 1947, con l’obiettivo di tramandare alle generazioni più giovani una parte della storia della Città“. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Rotary Club Magenta e Pro Loco Magenta.

Sabato 4 novembre, invece, sarà pieno di eventi fin dal mattino: alle ore 8:30, nella frazione di Ponte Vecchio, partirà il corteo che dalla ex scuola elementare di via Valle e si concluderà al Monumento ai Caduti in guerra presso la Chiesa Parrocchiale, con la partecipazione del Corpo Musicale S.Cecilia. Alle ore 9:45 sarà la volta del ritrovo della Autorità e della cittadinanza presso il Palazzo Comunale magentino di Piazza Fomenti, dove partirà il tradizionale corteo istituzionale che farà visita al Monumento a Giovanni Cattaneo. Dopo l’arrivo al Momunento alla Vittoria Alata, verrà eseguito l’alzabandiera, con Onore ai Caduti e interventi commemorativi.

