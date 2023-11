Stephen Curry e l’arte del tiro: parabole leggendarie tra record, vittorie e retroscena. Questo e molto altro viene raccontato nel libro “Stephen Curry. Best shooter ever”, di Marco Antonio Munno.

Sempre più lontano: il punto da cui è riuscito a fare via via canestro con regolarità, così come quello raggiunto a suon di record e vittorie in una carriera leggendaria. Stephen Curry non è solo uno dei più grandi giocatori nella storia del basket, è uno che ha trasformato la pallacanestro, adattando il proprio gioco al proprio fisico, non particolarmente forte e potente, diventando preciso e implacabile come un cecchino.

L’arte del tiro da lontano, anzi lontanissimo: una capacità che ha reso Curry una leggenda vivente e un’icona per gli appassionati del basket e della NBA. I suoi tiri da 3 punti sono diventati il simbolo di una generazione, accompagnati da record su record e vittorie memorabili.

Questo e molto altro viene raccontato nel libro “Stephen Curry. Best shooter ever”, di Marco Antonio Munno. Dall’infanzia alla stagione 2022/2023, un titolo eloquente, perché Steph è davvero il miglior tiratore di sempre. Un appellativo semplice, ma tanto efficace esattamente quanto le sue funamboliche conclusioni.

Tutto sembra facile quando la palla parte dalle mani di Curry: non esistono distanze, non esiste la legge della fisica, non esistono ostacoli. In grado di segnare letteralmente da qualsiasi zona del campo. Una naturalezza unica figlia di un DNA vincente e di una mentalità da campione vero.

Il libro è un racconto alle radici del fenomeno Stephen Curry, partendo dalla vita quotidiana con retroscena e aneddoti che aiutano a capire come si diventa leggendari: perché dietro al talento c’è anche l’aspetto umano, l’allenamento, il sacrificio. Campo, prestazioni ed episodi personali in un viaggio che parte da lontano, proprio come i più famosi tiri di Steph. Una parabola che prende forma nelle pagine di “Stephen Curry. Best shooter ever”.

Link per l’acquisto online: https://www.amazon.it/STEPHEN-CURRY-BEST-SHOOTER-EVER/dp/B0BWC72V1P.

