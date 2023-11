La 'formazione' dei catechisti

Prosegue il cammino di incontro, coordinamento e crescita comune per le parrocchie del Decanato di Castano Primo.

Prosegue il cammino di incontro, coordinamento e crescita comune per le parrocchie del Decanato di Castano Primo. Un percorso avviato tempo fa che, di anno in anno, cerca di proporre nuove iniziative e percorsi di crescita per le singole realtà. Tra le proposte più recenti vi è sicuramente la formazione catechisti per i preadolescenti e gli adolescenti: si sono così svolti due doppi incontri (a Castelletto di Cuggiono e a Magnago) per cercare di formare e ‘allineare’ le proposte di catechismo per la crescita dei ragazzi. Due belle iniziative che testimoniano l’impegno della Pastorale Giovanile per un cammino sempre più comune.

