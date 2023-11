Sulle orme dei Santi

Un percorso alla scoperta della santità tra momenti di riflessione, preghiera ma anche di gioco interattivo: è la ‘Notte dei Santi’ una proposta della FOM rivolta agli adolescenti della Diocesi di Milano per vivere in modo originale e coinvolgente il 31 ottobre, vigilia della solennità di Tutti i Santi.

Un percorso alla scoperta della santità tra momenti di riflessione, preghiera ma anche di gioco interattivo: è la ‘Notte dei Santi’ una proposta della FOM rivolta agli adolescenti della Diocesi di Milano per vivere in modo originale e coinvolgente il 31 ottobre, vigilia della solennità di Tutti i Santi. I ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa – oltre 2 mila gli iscritti, perlopiù tra i 14 e i 16 anni -, tra le 18.30 e le 23 hanno girato per la città alla ricerca di ‘tracce’ di santità racchiuse in chiese e monumenti nel cuore di Milano. Al centro dell’itinerario la Basilica di Sant’Ambrogio dalla quale i giovani, divisi in gruppi, sono partiti per questa speciale ‘caccia al tesoro’ e nella loro fede.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!