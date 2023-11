'Profondo Rosso (Joe T Vannelli Remix)'

Per celebrare la colonna sonora del film cult “Profondo Rosso” di Dario Argento uscito nel 1975, è in radio e in digitale "Profondo Rosso" (Joe T Vannelli Remix)", il remix dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli del successo mondiale dei Goblin (https://bfan.link/profondo-rosso-joetvannelli).