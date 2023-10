Scuola sci a Pila

Sta per riprendere la stagione sciistica e lo Sci Club Amici dei Monti di Buscate sta per riaprire la scuola di sci e snowboard, gratuita fino ai 14 anni. Dove? A Pila, in Val d’Aosta, dal 21 gennaio fino al 3 marzo.

Sta per riprendere la stagione sciistica e lo Sci Club Amici dei Monti di Buscate sta per riaprire la scuola di sci e snowboard, gratuita fino ai 14 anni. Dove? A Pila, in Val d’Aosta, dal 21 gennaio fino al 3 marzo. Per maggiori informazioni o per iscrizioni, basta mandare una mail a HYPERLINK "mailto:sciclubamicideimonti [at] gmail [dot] com"sciclubamicideimonti [at] gmail [dot] com.

