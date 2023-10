'Autolook Week' tornerà a Torino

'Autolook Week' tornerà nelle vie del centro di Torino da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024, dopo il grande successo dell’edizione 2023.

Autolook Week tornerà nelle vie del centro di Torino da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024, dopo il grande successo dell’edizione 2023 che ha visto un grande spettacolo dinamico grazie allo show run della RedBull Racing RB8 guidata dall’ex pilota di Formula 1, Patrick Friesacher, e alle sfilate delle leggende della Moto GP, i campioni mondiali Suzuki Kevin Schwantze Franco Uncini. Il design automobilistico sarà il tema della 3ª edizione di Autolook, che vedrà ilcoinvolgimento delle principali piazze del centro cittadino e il ritorno del brand Parco Valentino, Salone e Gran Premio, che porteràin dote i prototipi, le one off e le edizioni limitate oltre alla mobilità sostenibile. La 3^ edizione raddoppia quindi, esponendo a cielo aperto le icone del motorsportaccanto ai capolavori deigrandi carrozzieri italianiche hanno disegnato la storia dell’automotive mondiale. Le novità green delle principali case automobilistiche a disposizione del pubblico chepotrà provarle, in viabilità ordinaria, e conoscere tutte le proposte automobilistiche nella migliore accezione della mobilità sostenibile. Anche nella 3ª edizione di Autolook Week saranno organizzate iniziative che possano essere volano per il turismo, con il coinvolgimento degli esercizi commerciali e dei principali musei cittadini che, per l’occasione, attiveranno convenzioni per cittadini e turisti. Il Comitato organizzatore Autolook e i partner istituzionali, Regione Piemonte e Comune di Torino, sveleranno le novità della 3ª edizione di Autolook Week nelle prossime settimane.

