In occasione del 120° anniversario dalla salita al soglio pontificio di San Pio X, è in programma un treno storico da Milano per Cremona e Mantova.

In concomitanza dell’evento, verrà celebrata l’intitolazione della stazione di Mantova a S. Pio X in riconoscimento della sua opera meritoria in favore degli emigrati italiani nel corso della sua missione pastorale a Mantova e durante il suo Pontificato. All’arrivo del treno storico è prevista una celebrazione alla presenza del Vescovo di Mantova, durante la quale verrà svelata la targa di intitolazione apposta nei locali della stazione.

Alla fine della celebrazione i viaggiatori avranno l’opportunità di visitare il caratteristico centro di Mantova tra gli edifici intorno a Piazza delle Erbe, la Basilica di Sant'Andrea ed il grande complesso museale del Palazzo Ducale

I viaggiatori diretti a Cremona potranno ammirare la cattedrale di Santa Maria Assunta con la torre campanaria del “Torrazzo” alta circa 112 metri e dotata di un celebre orologio astronomico.

