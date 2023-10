Bagarre in consiglio

Un tempo c'era la politica del 'fare', ora c'è la politica del 'gridare': al Consiglio Comunale arriva l'eurodeputato Angelo Ciocca che, megafono alla mano, non potendo parlare in consiglio scende nel cortile di Villa Rusconi attirando l'attenzione.

Il consiglio comunale di ieri sera (venerdì 27 ottobre) a Castano Primo è stato il pretesto per una nuova, forte, protesta da parte della Lega sul tema della realizzazione di una moschea nel territorio comunale. All'appuntamento amministrativo ha infatti partecipato anche l'eurodeputato del 'Carroccio' Angelo Ciocca che ha provato a chiedere la parola durante la seduta consiliare. Di fronte all'impossibilità dell'intervento, che non è infatti previsto nel regolamento comunale, il politico è sceso in cortile di Villa Rusconi e, armato di microfono, ha iniziato a richiamare l'attenzione.

Solo a quel punto, richiamando i partecipanti e i presenti in consiglio, si è svolto un dialogo secco e ravvicinato con il sindaco Giuseppe Pignatiello, con toni sempre più accessi e veementi.

Rimangono però alcune domande. Un tempo c'era la politica del 'fare', ora c'è la politica del 'gridare': spiace che in un momento democratico come il consiglio comunale perchè deve richiedere l'intervento di un eurodeputato? L'opinione, come è giusto in democrazia, contraria al progetto non poteva essere espressa da chi è stato eletto nel comune di Castano e non affidarla ad un 'esterno'? Tra l'altro, giustamente, impossibilitato a intervenire in un momento ufficiale.

Spiace poi, ricordando l'impegno della Lega nel territorio, con figure come Massimo Garavaglia e Fabrizio Cecchetti, per anni impegnati in progetti concreti, trovarsi politici (forse già in campagna elettorale per le europee?) che devono ricorrere a un megafono per farsi sentire. Spiace ancor di più perchè siamo in un momento storico (con più guerre ai nostri confini) in cui il dialogo sarebbe quanto mai importante, anche come esempio verso i cittadini.

