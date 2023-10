Via Toti: la rotonda è realtà

Attesa da tempo, è finalmente realtà. Frutto di una collaborazione tra comune e privati, la nuova rotatoria di via Toti è destinata a dare un valore aggiunto in termini di sicurezza viabilistica in un punto particolarmente critico di Canegrate.

Attesa da tempo, è finalmente realtà. Frutto di una collaborazione tra comune e privati, la nuova rotatoria di via Toti è destinata a dare un valore aggiunto in termini di sicurezza viabilistica in un punto particolarmente critico di Canegrate. "La nuova rotatoria - spiega il Comune in una nota - è stata ultimata in corrispondenza dell'intersezione con la nuova strada di collegamento tra le vie Toti e Bellini, si tratta di opere di urbanizzazione da realizzare a cura dell'operatore privato, così come i lavori di sistemazione viaria, spazi di sosta e parcheggio publico in via Bellini e la realizzazione di una pista ciclabile lungo il perimetro del comparto edificatorio". Il Comune aveva spinto a lungo affinché la rotatoria fosse realizzata soprattutto per dare sollievo ai residenti nel quartiere Cascinette e come punto compreso negli accordi per un piano particolareggiato risalente al 2008 e comprendente le vie Toti, Puccini e Bellini.

