Il contest di Regione, cui hanno partecipato le scuole che hanno effettuato almeno un'uscita didattica in un'area protetta regionale, è giunto alla fase finale con la premiazione dell'assessore Comazzi.

'Territorio: una scuola a cielo aperto', l'annuale contest per gli istituti di ogni ordine e grado che hanno effettuato almeno un'uscita didattica in un'area protetta regionale, ha svelato i premiati dell'edizione 2023. A consegnare i riconoscimenti sul palco dell'auditorium Testori di Milano l'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi. Sei le scuole premiate in rappresentanza di tre province: Milano, Lecco e Monza.

"Questa è una importante iniziativa per la valorizzazione del nostro territorio - ha spiegato l'assessore - perché cerca di coinvolgere i giovani che rappresentano il futuro della nostra società, il futuro della nostra Regione. Anche per questo abbiamo deciso di coinvolgere le scuole che ringrazio per la collaborazione perché questo dà importanza all'educazione ambientale ed accentua il valore che dobbiamo dare anche alle piccole cose".

"Regione Lombardia - ha aggiunto - spesso è ricordata come la locomotiva d'Italia perché traina economicamente il nostro Paese. Noi abbiamo però anche un territorio straordinario anche dal punto di vista naturalistico. Quasi il 30 per cento del territorio lombardo è infatti parte di un sistema di aree protette, parchi e riserve naturali. Questo è un grande patrimonio naturalistico che noi abbiamo il dovere di conservare e tutelare. Anche per questo dobbiamo insegnare ai bambini e ai ragazzi l'attaccamento a questo territorio e l'aver rispetto della natura, della biodiversità e del mondo che ci circonda".

LE SCUOLE PREMIATE - Queste le scuole premiate suddivide per province.

MILANO: Cinisello Balsamo, Liceo scientifico Giulio Casiraghi (Campus Comunicazione e Debate); Magenta, Enac Lombardia Cfp Canossa; Paderno Dugnano, Istituto Industriale Superiore Carlo Emilio Gadda (classi 5R e 5T).

LECCO: Cremeno, Istituto comprensivo statale San Giovanni Bosco; Galbiate, I.C.S. Galbiate, Secondaria 1°Grado Giovanni XXIII

MONZA: Monza, Liceo Statale Carlo Porta (classe 3 AL).

