Ottobre è rosa. Ottobre è prevenzione.

Ottobre si tinge di rosa per la campagna di prevenzione e lotta ai tumori femminili. Sono tantissime le realtà che scendono in campo per sostenere la causa, tra cui l’Associazione Salute Donna Onlus nata per volontà della sua fondatrice Annamaria Mancuso nel 1995 e che oggi può contare sul lavoro di 330 volontari, distribuiti in 25 sedi nazionali tra cui la sezione di Magenta.

“La nostra realtà territoriale è nata nel 2015 dopo l’incontro con la fondatrice Annamaria – ci spiega Mariella Berra, responsabile della sezione magentina – una donna energica e coinvolgente che ha saputo creare un gruppo coeso e operativo. Il gruppo si è consolidato in poco tempo promuovendo una serie di attività atte a garantire agli utenti diversi servizi tra cui visite ginecologiche, urologiche, di controllo nevi e di prevenzione”. Tra i progetti dell’associazione c’è ‘Ottobre in salute...donna’ che con i camper e gli ambulatori della prevenzione offre su tutto il territorio una rete capillare di medici e volontari in grado di offrire visite gratuite di prevenzione.

“Fondamentale per la riuscita del progetto è il supporto delle amministrazioni locali – continua Mariella – sempre molto attente e sensibili al tema. Ogni comune contatta Salute Donna per aprire un presidio medico temporaneo in grado di offrire alle pazienti visite senologiche, ginecologiche o di altro tipo preventivo. Riceviamo su tutto il territorio un grande riscontro, spesso con liste d’attesa. Questo tipo di servizio permette di ridurre i tempi di attesa dando così un valido supporto all’utenza”.

Salute Donna è vicina non solo a coloro che stanno attraversando la terribile esperienza della malattia ma a tutta la popolazione affinché la prevenzione non rimanga un appuntamento sul calendario, ma diventi sempre più uno stile di vita...che salva la vita!

