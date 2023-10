Lo skatepark è realtà

Sabato 14 ottobre si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dello skatepark di Bernate Ticino. “Molti i bambini e ragazzi presenti che hanno trascorso insieme una splendida giornata – ha spiegato il primo cittadino Mariapia Colombo – L’Amministrazione è molto soddisfatta di aver accolto la proposta di un gruppo di giovani di Bernate e Casate. Confidiamo nel senso civico di tutti per il mantenimento della struttura”. Ad aprire il momento inaugurale proprio le parole del sindaco a cui sono seguiti poi gli interventi di Matteo Sangalli a nome del gruppo di giovani e del progettista del parco. La giornata è proseguita con musica, panzerotti e tanti ragazzi che si sono cimentati con lo skateboard. “Auguriamo a tutti coloro che frequenteranno lo skatepark momenti di divertimento nel rispetto degli altri praticanti e del regolamento” – ha concluso poi Colombo.

