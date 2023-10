'God Save the Queen': a cena con 'Mai Paura'

Abbattere, Distruggere, Ricostruire: sono questi i delicati temi che affronterà “God Save the Queen”, la cena annuale di raccolta fondi di Mai Paura ODV, l’associazione no-profit capitanata da Emanuela Bossi.

Si svolgerà giovedì 20 ottobre a partire dalle 20 nella location a 'La Cattedrale' in via Milano 59 a Somma Lombardo, un ex capannone industriale che l’imprenditore Paolo Rovelli ha trasformato nello scenario perfetto per grandi eventi, manifestazioni e mostre d’arte. Insieme alle splendide vetrate policrome che accolgono gli ospiti spiccano sulle pareti i maestosi murales di RAVO, Andrea RAVO Mattoni, uno dei più importanti artisti del panorama contemporaneo che riproduce capolavori dell’arte antica con il solo uso della bomboletta spray.

“God Save the Queen” sarà il susseguirsi di più esibizioni: si parte dal dj set di Alex Gastaldi per poi continuare con il rock adrenalinico della Soldout Band, passando per la danza delle ballerine Anna Mondini e Martina De Servi. Il momento clou della serata sarà la performance del misterioso ospite del quale la ODV non vuole svelare il nome. Un ospite “diversamente diverso” che racchiude nel proprio show la vera essenza dell’evento, ciò che la ODV urla a gran voce da tempo: la diversità è un valore aggiunto.

“Mi piace dire che sarà una serata Destroy”, dichiara la presidente Bossi “una serata che ci metterà a nudo, irriverente e scuoterà le coscienze…ma non vi dico di più…”.

Ed è proprio “Destroy” il nome del progetto lanciato dal Pasticcere-artista Fabio Longhin, partner dell’evento, che ha acceso la scintilla per il palinsesto di questa particolarissima serata Charity.

Insomma, tanto mistero ma con una grande certezza, ovvero quella di aiutare a supportare le innumerevoli iniziative della ODV partecipando ad una cena che “siamo certi lascerà il segno” dice Fabio Longhin. Per info e prenotazioni è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 366/8769505.

