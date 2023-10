Inveruno piange don Erminio

Don Erminio Burbello, 79enne ex parrocco di Inveruno, si è spento mercoledì a Civate, comunità che lo ospitava ora in pensione, lasciando un grande dolore nei suoi ex parrocchiani.

Il parroco è una figura guida nelle nostre comunità, non solo per l'aspetto religioso che svolge per i fedeli praticanti, ma per le innumerevoli sfaccettature che lo contraddistinguono. Guidare ed 'essere guida', dispensare una parola buona, accogliere,... a suo modo, ognuno di loro, nel loro magistero, lascia una traccia indelebile al suo passaggio. Don Erminio Burbello, 79enne ex parrocco di Inveruno, si è spento mercoledì a Civate, comunità che lo ospitava ora in pensione, lasciando un grande dolore nei suoi ex parrocchiani.

Don Erminio è stato responsabile della Comunità pastorale Cuore Immacolato di Maria, che raggruppa le parrocchie di Inveruno e Furato, dal 2010 al 2019. È stato il suo ultimo incarico perché raggiunta la meritata pensione si è trasferito a Civate, nella parrocchia dei Santi Vito e Modesto.

"Don Erminio Burbello, Parroco della Comunità Pastorale CUORE IMMACOLATO DI MARIA di Inveruno e Furato, è entrato nella luce eterna di Dio! Lo ricordiamo nella preghiera", il saluto del parroco don Marco Zappa.

"Un uomo di grande Cultura, Carità, Fede accompagnate a principi saldi, alla concretezza del fare ed alla delicatezza nel mostrarsi - commenta invece Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno - Mi piace ricordarlo così, con una foto privata in una giornata fuori dai reciproci ruoli, parlando di attualità così come di grandi temi … con la profonda semplicità che gli era propria. GRAZIE di tutto don Erminio".

