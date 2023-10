Intensificati i controlli

Massima attenzione alle zone più sensibili del paese. Dalle aree residenziali, agli ingressi cittadini e alla stazione ferroviaria, insomma, sempre più controlli.

Massima attenzione alle zone più sensibili del paese. Dalle aree residenziali, passando per gli ingressi cittadini e fino alla stazione ferroviaria, insomma, sempre più controlli da parte della Polizia locale di Turbigo. E così ecco che già nei primi giorni di attività, gli uomini del neo comandante Antonio Erbaio, hanno identificato e allontanato alcune persone pericolose per la cittadinanza. "Come Amministrazione comunale - commentano il sindaco Fabrizio Allevi e l'assessore alla Sicurezza Davide Cavaiani - abbiamo intenzione di intensificare la collaborazione con Trenord al fine di rendere l’accesso e la permanenza in stazione ancor più sicura ai turbighesi e ai pendolari che quotidianamente la frequentano". Invitando, al contempo, la popolazione a segnalare, sempre e senza timore, al comando di piazza Bonomi, qualsiasi situazione o persona sospetta. "La sicurezza è certamente una delle nostre priorità - concludono".

