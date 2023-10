Santa Maria in Binda per le Giornate FAI d'Autunno

C'è anche la chiesetta di Santa Maria in Binda a Nosate tra i particolari e caratteristici luoghi aperti per le Giornate FAI d'Autunno. Sabato 14 e domenica 15 ottobre, quindi, ci sarà la possibilità di visitarla e conoscere così ancor più da vicino la sua storia e le bellezze custodite al suo interno. Gli appuntamenti sono sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17).

