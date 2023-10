Salvini vuole il nucleare a Milano. Mirabelli, PD: "Pensi al suo ministero"

Il ministro dei trasporti ha lanciato la provocazione di una centrale nucleare vicino a Milano. Il senatore PD puntualizza: "Salvini pensi alle sue competenze, Milano ha tantissime altre necessità".

“Questa mattina Matteo Salvini ha detto di volere una centrale nucleare a Milano entro il 2032. A parte l’assurdità della proposta, sarebbe importante che il Ministro delle Infrastrutture, che non ha alcuna competenza in materia energetica, facesse il proprio lavoro. Se Salvini vuole occuparsi di Milano, lo faccia mettendo in campo politiche concrete sulla casa”. Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.

“Milano - prosegue Mirabelli - ha bisogno di investimenti per garantire l’accesso alla casa alle famiglie con redditi medio bassi e interventi per rendere disponibili centinaia di alloggi ERP oggi vuoti. Salvini si occupi di questo visto che dovrebbe essere il suo lavoro e solleciti la Regione, che la Lega governa, a farlo. Milano ha bisogno che il Governo lavori per realizzare case accessibili, non di chiacchiere su immaginarie centrali nucleari”.

