Si svolgerà a Goito (MN) dal 13 al 15 ottobre la 'Fiera del Grana Padano dei Prati Stabili'. Il tema della manifestazione, giunta alla XXVI edizione, sarà incentrato sui prodotti agroalimentari tipici del territorio mantovano, in particolare sul formaggio grana padano DOP e sui vini DOC Garda Colli Mantovani e IGT Alto Mincio. Nel corso dell’evento, oltre alla degustazione dei prodotti agroalimentari, sarà possibile assistere a momenti di intrattenimento e approfondimento.

