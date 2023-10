'Sentiero dei Laghi' al rifugio F.lli Longo

Al Rifugio F.lli Longo si è svolta la giornata conclusiva del progetto 'Sentiero dei Laghi' sostenuto dal Consiglio regionale della Lombardia nell'ambito della “Legge per le Montagne di Lombardia”.

Al Rifugio F.lli Longo si è svolta la giornata conclusiva del progetto 'Sentiero dei Laghi' sostenuto dal Consiglio regionale della Lombardia nell'ambito della “Legge per le Montagne di Lombardia”. Il progetto è stato ideato e promosso dalle sottosezioni del CAI di Bergamo e Brescia, coordinate dal Club Alpino Italiano - Sezione di Salò.

"La montagna è l'occasione per costruire delle relazioni concrete, al di fuori della vita virtuale dei social. Un percorso che costa fatica, ma un'esperienza contagiosa che permette ai giovani di mandare un messaggio chiaro ai loro coetanei: carpe diem - ha commentato Giacomo Zamperini (Fratelli d'Italia Lecco)".

"Dobbiamo sviluppare politiche per la montagna ancora più incisive perché quando è viva e vissuta, la montagna è una sicurezza per tutti. Ed è molto bello dare la possibilità di viverla a ragazze e ragazzi che non lo avrebbero fatto senza questa opportunità - ha concluso Jacopo Scandella".

