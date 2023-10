L'Orchestra Du.Ca. inaugura la Stagione Sinfonica

Domenica 15 ottobre alle 18 al Teatro Sociale 'Delia Cajelli' di Busto Arsizio, l’Orchestra Du.Ca. inaugurerà la Stagione Sinfonica 2023-2024.

Domenica 15 ottobre alle 18 al Teatro Sociale 'Delia Cajelli' di Busto Arsizio, l’Orchestra Du.Ca. inaugurerà la Stagione Sinfonica 2023-2024, promossa dall’Associazione Culturale Musikademia e dal teatro Sociale con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, con un concerto interamente dedicato al genio L. V. Beethoven. Il giovane pianista Paolo Ehrenheim sarà protagonista insieme all’orchestra diretta dal maestro Davide Bontempo. In programma tre composizioni certamente “epiche” dei primi anni dell’Ottocento: il Concerto n°3 per pianoforte e orchestra in Do minore op.37, l’Ouverture del Coriolano op.62 e l’Ouverture Le Creature di Prometeo op.43. “La Stagione Sinfonica è appuntamento consolidato, una proposta di qualità che si inserisce in un contesto culturale articolato e poliedrico che mira ad appagare tutte le sensibilità e i desiderata possibili, offrendo un panorama di proposte che a mio parere ben poche tante città paragonabili alla nostra per dimensioni sono in grado di offrire" ha sottolineato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli in occasione della presentazione. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su VIVATICKET:

https://www.vivaticket.com/.../beethoven-konzert/213525 oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale 'Delia Cajelli'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!