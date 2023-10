'L’Arcangelo Gabriele' di Ravo

Si inaugura il nuovo Muro di Andrea Ravo Mattoni 'L’Arcangelo Gabriele'. L’opera è una riproduzione con tecnica a spray di un particolare della pala d'altare raffigurante l' "Annunciazione" di bottega del Cerano (XVII secolo), presente nella cappella del Castello Visconti di San Vito. L’opera è stata realizzata in occasione del progetto 'Ieri, oggi, domani: il percorso dell'arte Sommese', finanziato dal Ministero dell'Interno con un fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di Covid-19. Appuntamento, allora, sabato 14 ottobre alle 17 a Somma Lombardo.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!