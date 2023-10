Messe spostate per i lavori

Inveruno: a seguito degli interventi in atto in parrocchia, le Sante Messe sono spostate al cinema Brera e a Sant'Ambrogio.

La chiesa di San Martino a Inveruno da febbraio 2022 è stata sottoposta a un restauro completo dell’interno dell’edificio, risalente all’inizio del Novecento. “L’intervento è un’opera mastodontica, per quasi 2 milioni di euro, e comprende sia il risanamento delle mura che la ripresa delle parti pittoriche – commenta il Parroco Don Marco Zappa – Per questo, il progetto presentato e definito insieme alla Curia, e approvato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. Con grande soddisfazione abbiamo completato la cupola, le cupoline e i pennacchi ridando splendore alle splendide finiture della nostra chiesa”. Ora si apre però una nuova fase di interventi con la rimozione del pavimento per poter andare a posizionare un sistema di riscaldamento a pavimento: “Diciamo che è la soluzione più logica per tanti motivi - prosegue don Marco - sia per un discorso di costi energetici e impatto ambientale; sia per un discorso di efficienza nel garantire un miglior riscaldamento ai fedeli; sia Per tenere ‘bassa’ la parte scaldante e non rovinare le parti affrescate e restaurate”. Durante i mesi di lavoro, “l’idea è ultimare per gennaio così da provare subito il nuovo impianto”, la chiesa parrocchiale ovviamente non sarà agibile. Le cerimonie sono quindi spostate in altre ‘sedi’. Le S. Messe festive: sabato alle 17.30 al cinema Brera; domenica alle 8 e alle 10 sempre al Brera; domenica alle 18 in Sant’Ambrogio. Le Messe feriali in Sant’Ambrogio, così come le confessioni il sabato dalle 15 alle 17. L’attività del cinema/teatro non verrà però interrotta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!