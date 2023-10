163 anni per la Polizia Locale di Milano

Oggi in piazza Duomo la cerimonia per i 163 anni della Polizia Locale di Milano.

163 gli anni festeggiati oggi in Duomo dalla Polizia Locale di Milano. Una giornata importante che ha visto il giuramento dei 179 nuovi agenti e dei 15 ufficiali. Un’occasione per parlare di sicurezza, infatti, come annunicato dal sindaco Sala presente alla cerimonia, entro il 2025 a Milano ci saranno in tutto 3350 agenti della Polizia locale in servizio, con 520 nuovi agenti assunti dal Comune in più rispetto al 2021.

Oltre al primo cittadino, hanno preso parte all'evento l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, il neo delegato del sindaco alla sicurezza e alla coesione sociale Franco Gabrielli, il prefetto Renato Saccone, il questore di Milano Giuseppe Petronzi, il procuratore capo di Milano Marcello Viola, la coordinatrice della Direzione distrettuale Antimafia Alessandra Dolci.

