'Facciamo sparire la Sclerosi Multipla' con questo claim sabato 7 e domenica 8 ottobre l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla scende nuovamente in piazza per sostenere la propria ricerca. Anche a Sesto Calende la mela di AISM ti aspetta. Grazie al contributo potrai sostenere il progetto 'PromoPro-Ms Digital Edition' nella vita delle persone con SM in Italia e il progetto sull’implementazione del Registro Italiano sclerosi multipla e patologie correlate, strumento essenziale per la ricerca e per l’organizzazione di servizi sanitari e sociali. Una campagna che ha anche volto di Alessandro Borghese che, tramite un breve filmato, rivolge un invito molto chiaro ‘Vieni in Piazza e scegli la Mela di AISM. Sostieni la ricerca scientifica per fermare la Sclerosi Multipla’. L’appello del cuoco e popolare conduttore televisivo sarà, a Sesto Calende, sostenuto da alcuni volontari che, contando sulla generosità di tante persone, renderanno disponibile il sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle a fronte di una donazione minima di 9 euro. Li troverete nel cuore della città (sotto i portici della Banca Intesa San Paolo) con i seguenti orari: dalle 9 alle 13. A guidarli la ‘sestese’ Simona Demolli che, sensibile a questa causa dopo un grave lutto familiare, si impegna in prima persona. Anche quest’anno potrete farvi riservare il vostro sacchetto di mele prenotandole anticipatamente e ritirandole poi direttamente in piazza! Basterà solo telefonare o inviare un messaggio al 392/7461879 di Simona Demolli. Questa si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed è legato anche al 45512: un numero solidale di AISM dove poter donare, comodamente, con un ‘colpo di telefono’ o sostenere la ricerca con un semplice SMS.

