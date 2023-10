InVetta: Vittoria Assicurazioni e LIUC insieme per la formazione dei profili 'junior'

Un progetto congiunto per la valorizzazione dei migliori profili 'junior': con il nuovo anno accademico Vittoria e LIUC uniscono le forse per garantire ai clienti dell'assicurazione la migliore qualità e professionalità da parte dei consulenti.

Vittoria Assicurazioni amplia l’offerta formativa della propria Corporate Academy SKILLAB con #InVetta, un nuovo percorso pensato e realizzato esclusivamente per la futura generazione di professionisti assicurativi. Ideato in collaborazione con la LIUC Business School, la scuola di management della LIUC – Università Cattaneo, il progetto intende sviluppare e consolidare competenze, strumenti e modelli che consentano di arricchire il profilo professionale dei partecipanti in ambito tecnico, gestionale e relazionale.

Nato dallo stretto legame che unisce la Compagnia e il mondo accademico della LIUC, #InVetta è un viaggio che coinvolge i professionisti che ricoprono una posizione junior all’interno delle agenzie e ha come obiettivo sia la valorizzazione dei giovani talenti verso ruoli di maggiore responsabilità sia il trasferimento di conoscenze e strumenti utili per potenziare la propria rete distributiva.

Nello specifico, #InVetta accresce e consolida le competenze imprenditoriali, manageriali e tecniche dei partecipanti per prepararli alle sfide del prossimo futuro; sviluppa attitudini e motivazioni volte ad accompagnarli nel percorso di crescita lavorativa e genera occasioni di confronto con la Direzione così da rafforzare il gruppo di professionisti e il loro rapporto con la Compagnia.

Un progetto ambizioso che mette la competenza e il know-how delle due realtà promotrici a disposizione dei corsisti da settembre 2023 sino a luglio 2024 per un totale di 130 ore suddivise in 6 moduli: marketing, vendite, economics, organizzazione e gestione del personale, soft skills e tecnica assicurativa e normativa. Le molteplici tematiche didattiche vengono affrontate sia presso le sedi di Vittoria Assicurazioni e LIUC sia online, integrando strumenti di apprendimento tradizionali con metodologie pragmatiche, esperienziali e interattive come project work, workgroup e role-playing.

“Da sempre attenta alla crescita professionale, considerata un vero e proprio impegno morale nei confronti di tutte le sue Persone, Vittoria Assicurazioni investe nel futuro con la piena consapevolezza che solo collaboratori altamente qualificati possono garantire ogni giorno a tutti gli stakeholder l’attenzione al cliente, l’innovazione di prodotto e la qualità del servizio che contraddistinguono la Compagnia fin dal 1921. Una formazione, quindi, per i giovani di oggi e per la Compagnia di domani”, dichiara Stefano Zanetto, Direttore Risorse Umane di Vittoria Assicurazioni.

"La LIUC è ‘delle imprese per le imprese’ non tanto nelle parole, quanto nei fatti” commenta Federico Visconti, Rettore della LIUC – Università Cattaneo. “La collaborazione con Vittoria Assicurazioni, imperniata sulla nostra business school, ne è la concreta testimonianza: un percorso formativo di ampio respiro, con soluzioni didattiche innovative, rivolto a giovani talenti. Non solo: un punto di partenza per la crescita di entrambe le realtà.”

