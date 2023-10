San Francesco in mostra a Legnano

Un percorso tra iconografia e scritture che si snoda da Villa Jucker a Palazzo Leone da Perego: è ‘Nel nome di Francesco – L’uomo del Medioevo e l’attualità del suo messaggio’ l’evento celebrativo dedicato al Patrono d’Italia in occasione dell’ottocentesimo anniversario della Regola francescana.

Un percorso tra iconografia e scritture che si snoda da Villa Jucker a Palazzo Leone da Perego: è ‘Nel nome di Francesco – L’uomo del Medioevo e l’attualità del suo messaggio’ l’evento celebrativo dedicato al Patrono d’Italia in occasione dell’ottocentesimo anniversario della Regola francescana proposto e realizzato dall’associazione Liceali sempre, coorganizzato con l’amministrazione comunale e la collaborazione di realtà cittadine come Famiglia Legnanese, Società Arte e Storia, Centro culturale e Archivio San Magno, Associazione Artistica Legnanese. L’inaugurazione della sezione a Villa Jucker sarà mercoledì 4 ottobre alle 17.30, a Palazzo Leone da Perego sabato 7 ottobre alle 17.30. Le mostre resteranno aperte sino a domenica 5 novembre.

«In occasione del quadriennio 2023-2026 di anniversari francescani, abbiamo voluto riproporre approfondimenti e chiavi di lettura di un personaggio che sa andare al cuore di tutti, perché interprete di sentimenti comuni”, dichiarano Ornella Ferrario e Pietro Bonzi, curatori per Liceali sempre della mostra. “Francesco d’Assisi rappresenta una figura simbolica e iconica per generazioni diverse, un uomo del Medioevo che, a distanza di 800 anni, riafferma fortemente il suo messaggio. Un messaggio semplice ma intenso, che spazia dall’inno alla bellezza del Creato fino a toccare gli aspetti etici legati all’economia. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto e collaborato alla realizzazione dell’evento, condividendo passione e curiosità che, speriamo, possa essere trasmessa ai visitatori”.

“I grandi personaggi della Storia non perdono mai la loro attualità”, sottolinea l’assessore alla Cultura Guido Bragato. “Francesco d’Assisi, dopo ottocento anni, infatti, continua a parlarci e, anzi, il suo messaggio sembra oggi un monito ancora più forte per il futuro del nostro pianeta; un futuro che sia in armonia con l’ambiente naturale e in cui l’economia debba essere ancorata all’etica. Questo evento si pone, una volta di più, nel segno della collaborazione, viste le tante collaborazioni che l’Associazione Liceali sempre ha ottenuto, non soltanto a livello cittadino, ma spaziando in tante realtà significative del francescanesimo presenti in diverse parti d’Italia; contributi che rappresentano la ricchezza di questa proposta culturale”.

«Nel suo insegnamento, Francesco d’Assisi ci ha lasciato in eredità un messaggio universale: l’importanza di attivare percorsi di crescita e sviluppo realmente attenti al bene comune, che vedano le persone al centro”, ricorda Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Sono i concetti di mutualità e cooperazione di cui il Credito Cooperativo si è fatto interprete, attraverso un’etica dell’economia che guarda al territorio, alle relazioni e alle persone. Confermando una collaborazione avviata già alcuni anni fa, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto essere al fianco dell’associazione Liceali. Sempre in questa mostra che è occasione di riflessione per costruire il nostro domani su valori quali la coesione sociale e la solidarietà».

A Villa Jucker saranno esposte le riproduzioni di alcuni testi chiave della storia del francescanesimo: la Regola bollata (1223), le Chartule di Assisi e Spoleto e diversi volumi con contributi di importanti studiosi. A Palazzo Leone da Perego, in ogni sala, si restituirà un aspetto dell’universo francescano. A piano terra il visitatore sarà introdotto nella sezione ‘Francesco e il suo tempo’ con una selezione di ritratti riprodotti del santo; si proseguirà con alcuni pannelli biografici e sul contesto storico in cui visse Francesco, si incontreranno momenti della vicenda francescana immortalati dalla pittura di grandi Maestri quali Giotto, Ghirlandaio e Benozzo Gozzoli e si conosceranno le presenze religiose e caritative nei monasteri milanesi e legnanesi del tempo insieme con gli esponenti del francescanesimo che passarono sul nostro territorio, da Leone da Perego a Bernardino da Siena a Bernardino de’ Bustis. Si potranno ammirare inoltre copie delle pergamene del monastero milanese di sant’Apollinare e un dipinto cinquecentesco olio su rame con l’effigie del Santo prestato dal Museo dei Cappuccini di Milano. A completare l’esposizione a piano terra le pubblicazioni Treccani che hanno come soggetto Francesco d’Assisi, fra le quali la recentissima ‘Preghiere a San Francesco’, facsimile di un manoscritto conservato a Baltimora (libro delle ore con le preghiere di Anna Colonna a San Francesco) realizzato nel XV secolo da un artista dell’ambito di Zanino di Pietro.

Al piano superiore ogni sala presenterà un tema, dalla Bellezza del creato del celeberrimo Cantico posto in dialogo con gli scatti della natura di Carlo Mari alla Bellezza della Terra, video del nostro pianeta inquadrato da una stazione spaziale contrappuntato dalle immagini della natura dei grandi pittori impressionisti; dal Dono della terra, con riproduzioni di affreschi del Castello del Buonconsiglio di Trento, di manoscritti del museo di Chantilly e di almanacchi della sanità, alla Grazia del lavoro illustrata da dipinti iconici che descrivono il lavoro dell’uomo per arrivare a esempi di dono da parte di figure emblematiche della cristianità, con un excursus sui Monti di pietà. E ancora una sala sull’economia francescana, con i pannelli della mostra curata da Fra Felice Autieri, del sacro convento di San Francesco d’Assisi, seguita da un video sugli scempi ambientali in corso e, in chiusura del percorso, venticinque visioni contemporanee di Francesco realizzate da altrettanti artisti dell’Associazione Artistica Legnanese.

Tra coloro che rendono possibile economicamente l’iniziativa, i main sponsor sono: Fondazione Comunitaria Ticino Olona, BCC Busto Garolfo e Buguggiate, La Vita Wiz, Sironi Gioiellieri, Cozzi Costruzioni e Monaci Costruzioni. Fra le collaborazioni sono da citare quelle del Museo dei Cappuccini di Milano, del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, del Convento di Santa Chiara di Milano, di Treccani e di Carlo Mari Studio.

