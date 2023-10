Harry Potter arriva... a Lonato del Garda!

Torna alla Rocca di Lonato del Garda l’attesa ‘Giornata Magica con Harry Potter’, divertente ed ormai tradizionale appuntamento d'autunno dedicato ad uno dei personaggi più amati dai bambini, che attende i piccoli fans e tutti gli appassionati del mitico maghetto nelle due domeniche del 15 e del 22 ottobre.

Torna alla Rocca di Lonato del Garda l’attesa ‘Giornata Magica con Harry Potter’, divertente ed ormai tradizionale appuntamento d'autunno dedicato ad uno dei personaggi più amati dai bambini, che attende i piccoli fans e tutti gli appassionati del mitico maghetto nelle due domeniche del 15 e del 22 ottobre.

Lo scenario fiabesco della Rocca, con il ponte levatoio e le possenti mura merlate come a Hogwarts, sarà la cornice perfetta in cui i bambini, guidati dagli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago e di Un mondo di Avventure, potranno conoscere tutti i personaggi che popolano le vicende di Harry Potter, come i professori della Scuola di Magia, e prendere parte alle straordinarie avventure in loro compagnia, diventando per un giorno i protagonisti dell’amata saga.

Visto il successo delle precedenti edizioni, per evitare code e lunghe attese, ci saranno due tappe con la prenotazione oraria assegnata al momento della prenotazione, ovvero le partite di Quidditch e l’animazione ‘Il ritorno di tu sai chi!’. Tutte le altre postazioni saranno invece ad accesso libero in qualunque momento: i personaggi più conosciuti sveleranno trucchi e magie, insegneranno a realizzare incantesimi e pozioni, a difendersi dalle arti oscure e molte altre cose divertenti. Ci si divertirà fra spettacoli (dedicati alle fantastiche pozioni di Vindictus Viridian e alla magia e a trasfigurazione con Emeric Switch), photobooth con lo sfondo di location della saga (come la capanna di Hagrid, l'aula delle pozioni, la prigione di Azkaban), angoli dedicati ad altri temi di questo affascinante mondo magico, come il Cappello parlante e la consegna dei diplomi, la Ford Anglia 105, il Binario 9 ¾

Grande novità di questa edizione è l’Escape Box: attività destinata agli adulti e agli adolescenti appassionati della saga e ai ragazzi over 14. Si tratta di un innovativo format di gioco che garantisce il coinvolgimento e il divertimento anche dei più grandi, che dovranno abilmente risolvere enigmi e misteri, seguendo le indicazioni e i consigli segreti di Sirius Black, per riuscire a raggiungere virtualmente l’uscita del castello prima che le sue porte si chiudano per sempre alle loro spalle. Il tutto andrà abilmente svolto nell’arco di 60 minuti. Intelligenza e nervi saldi saranno le uniche armi a disposizione.



Nella ‘Diagon Alley’, il favoloso Mercato dei Maghi, si potranno comprare giochi e gadgets non sempre facilmente reperibili altrove, come le bacchette, le scope volanti, i libri di magia, i cappelli e le sciarpe dedicate alle quattro Case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Ospiti speciali delle giornate saranno tantissimi giocattoli e allestimenti a tema, Truccabimbi per potersi trasformare in personaggi della saga, Viviparchi (centinaia di luoghi in tutta Italia dedicati al tempo libero della famiglia, dove con la card Viviparchi i bambini ottengono gli ingressi gratuiti o altre importanti agevolazioni), e uno speciale angolo dedicato alle costruzioni.



Le famiglie potranno anche visitare, nella cinquecentesca Casa del Capitano, il Museo Ornitologico e la mostra retrospettiva di Mario Giacomelli (Senigallia 1925 – 2000), uno dei maggiori interpreti della fotografia italiana del Novecento.

Per i più appassionati di arte e storia sarà possibile seguire la visita guidata alla Casa del Podestà, la dimora del Senatore Ugo Da Como, splendidamente arredata con mobili, suppellettili, oggetti d’arte antichi e con una meravigliosa Biblioteca che - con i suoi libri antichi e le preziose legature - riporta alla mente la Biblioteca di Hogwarts.



A disposizione di tutti gli ospiti anche uno spazio ristorazione con foodtruck a tema a cura di Eatinero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!