Nava nella giunta nazionale dei Senior Coldiretti

Pierluigi Nava, presidente dei Senior di Coldiretti Lombardia, è entrato nella giunta esecutiva e nel consiglio nazionale dell’associazione dei pensionati di Coldiretti. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in occasione del rinnovo cariche a Palazzo Rospigliosi a Roma con Giorgio Grenzi, 74 anni, di Modena, eletto presidente nazionale.

Nava, 72 anni di Cologno Monzese (Milano) – precisa la Coldiretti Lombardia – è imprenditore agricolo specializzato nell’allevamento suinicolo. “Sono orgoglioso di questo incarico nazionale che premia il lavoro dei Senior della Lombardia - commenta - Dedicherò un'attenzione particolare ai temi della salute e dell'assistenza, per non lasciare indietro nella nostra società i più deboli e fragili, i pensionati, le persone con disabilità e le famiglie. Come Senior continueremo a portare il nostro contributo all'attività delle imprese, anche di quelle guidate dai giovani, perché soprattutto in agricoltura la nostra esperienza sarà sempre utile sia sul fronte delle scelte aziendali sia su quello dell'attività quotidiana, nei campi come in casa".

Durante l’assemblea nazionale dei Senior Coldiretti – spiega la Coldiretti Lombardia – è stata diffusa un’analisi sul rapporto tra anziani e salute, per sottolineare l’importanza di tagliare le liste di attesa per esami e visite per una delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione italiana che conta 10,5 milioni di anziani sopra i 70 anni in tutto il Belpaese, di cui oltre 1,7 milioni solo in Lombardia secondo i dati Istat.

“Un anziano su due nell’ultimo anno in Italia secondo l’Istat ha dovuto andare al pronto soccorso per problemi di salute” ricorda il presidente nazionale dei Senior Coldiretti Giorgio Grenzi nel rilevare che “si tratta di un segnale allarmante che evidenzia ancora di più la necessità di investire sui servizi sanitari considerando il buco enorme sula prevenzione lasciato dagli anni del Covid con liste d’attesa infinite, carenze su controlli e prevenzioni e costi enormi per le viste specialistiche private”.

Nel 2022 – ricordano i Senior della Coldiretti – la spesa sanitaria delle famiglie ha superato i 41 miliardi di cui quasi il 50% proprio per visite specialistiche, diagnostica e servizi paramedicali per infermieri, fisioterapisti o psicologici, solo per citarne qualcuno. “Per questo è strategica la legge sull’invecchiamento attivo” conclude Grenzi nel sottolineare che “i pensionati sono una risorsa di questo Paese dove in più di una famiglia italiana su tre (34%) sono proprio i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall’inflazione che colpisce il carrello della spesa, direttamente con un aiuto economico, badando ai figli al posto delle babysitter o del doposcuola o dando una mano all’attività lavorativa”.

