Masseretti nell'esecutivo nazionale Terranostra Coldiretti

La bergamasca Eleonora Masseretti, presidente di Terranostra Coldiretti Lombardia, entra a far parte della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale di Terranostra, l’associazione degli agriturismi promossa da Coldiretti.

La bergamasca Eleonora Masseretti, presidente di Terranostra Coldiretti Lombardia, entra a far parte della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale di Terranostra, l’associazione degli agriturismi promossa da Coldiretti. Lo comunica la Coldiretti regionale in occasione dell’assemblea a Palazzo Rospigliosi a Roma, durante la quale è stata eletta Dominga Cotarella come nuova presidente nazionale.

“Sono molto onorata di ricoprire questo ruolo – commenta Eleonora Masseretti – Metterò tutto il mio impegno affinchè la Lombardia possa contribuire allo sviluppo di una visione di futuro condivisa sul turismo rurale e sul ruolo fondamentale che ricopre per i nostri territori e per il sistema Paese”.

Eleonora Masseretti – spiega la Coldiretti Lombardia –, 32 anni e un diploma di maturità linguistica, ha scelto l’agricoltura dopo un periodo di lavoro all’estero: nel 2019, infatti, rientra in Italia per prendere le redini dell’azienda di famiglia “Casa Clelia”, attiva dal 1994 a Sotto il Monte Giovanni XXIII (in provincia di Bergamo), che oggi conduce unendo tradizione e innovazione e puntando sull’ospitalità contadina grazie all’agriturismo con servizi di ristorazione e alloggio.

La nuova presidente nazionale di Terranostra, Dominga Cotarella, è nata a Orvieto ed è laureata in Scienze Agrarie all’Università della Tuscia. Figlia di Riccardo e Maria Teresa Cotarella, fin dall’adolescenza ha mosso i primi passi nell’azienda di famiglia e adesso ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di “Famiglia Cotarella”, azienda leader nel mondo vitivinicolo. A dicembre 2022 Dominga Cotarella è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!