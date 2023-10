Sabato 7 e domenica 8 ottobre i fumetti saranno protagonisti di un’intensa due giorni per appassionati e curiosi. La prima edizione di 'BAlloon-Festival del Fumetto' di Busto.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre i fumetti saranno protagonisti di un’intensa due giorni per appassionati e curiosi. La prima edizione di 'BAlloon-Festival del Fumetto' di Busto Arsizio, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Creative Comics, porterà infatti in città 21 tra i più grandi autori italiani di Marvel, Topolino, Tex Willer, Diabolik, Dylan Dog, Warner Bros, Julia, Samuel Stern, Dragonero, Martin Mystere, Vorticerosa, Scen.

Il Festival, realizzato anche grazie al contributo di BPER, offrirà performance live, laboratori per adulti e bambini, presentazioni di volumi, mostre e un foto set itinerante con gli Avengers e un Comics Contest organizzato dal dipartimento culturale dello Studio Legale A&A. "Con l'arrivo di 'BAlloon', alla prima edizione, intendiamo accendere anche a Busto un riflettore importante sul mondo dei fumetti, genere letterario che vanta numerosissimi appassionati, di ogni fascia d'età, a cui dedichiamo una significativa occasione di conoscenza e approfondimento – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura, Manuela Maffioli- Scopo del 'Festival del fumetto di Busto Arsizio' è infatti, diversamente da altri appuntamenti, quello di concentrare l'attenzione sull'aspetto propriamente artistico/letterario, ponendo al centro il prodotto 'libro'. Una due giorni di grande vivacità creativa e culturale, in cui la città si trasformerà in un incubatore di energie, fantasia, disegni e parole, che ci auguriamo possa attrarre appassionati e semplici curiosi anche da fuori città. Non mancherà, infine, spazio per le tre librerie di Busto specializzate nei fumetti, protagoniste di una ricca offerta letteraria in città".

