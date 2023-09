Panchina rosa a Dairago

Una panchina, molti significati. Tutti accomunati dalla solidarietà e dal rispetto per la dignità della persona. E' di colore rosa ed è stata posizionata, per volontà dell'Amministrazione comunale di Dairago, in piazza Francesco della Croce.

Una panchina, molti significati. Tutti accomunati dalla solidarietà e dal rispetto per la dignità della persona. E' di colore rosa ed è stata posizionata, per volontà dell'Amministrazione comunale di Dairago, in piazza Francesco della Croce. "La panchina rosa - spiega la prima cittadina dairaghese in una nota - è il simbolo della prevenzione del tumore al seno , ma anche della solidarietà femminile, attraverso questa panchina vogliamo ricordare alle donne che combattono contro questo terribile male di non essere da sole ad affrontare questa battaglia". Dichiarandosi soddisfatta per la collocazione in un punto strategico del paese come piazza Francesco della Croce, Rolfi ha poi ricordato che lo scopo della panchina è promuovere "un senso di condivisione, di invito all'incontro, al dialogo e alla partecipazione, il senso di piazza come luogo in cui non ci si sente soli". L'iniziativa è andata a braccetto con alcune associazioni che sono impegnate a promuovere sul territorio le tematiche della prevenzione e della sensibilizzazione. "Di fronte alle difficoltà nell'affrontare una malattia - conclude Rolfi - ricordiamoci che non siamo mai soli, è l'impegno di donne e uomini che animano le associazioni presenti a testimoniarlo".

