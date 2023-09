Bando 'Restiamo Insieme': 65 mila euro a Nerviano

La sua volontà di partecipare è stata premiata. Dal bando 'Restiamo insieme' promosso dalla Regione, l'amministrazione comunale del sindaco Daniela Colombo ha potuto portare a casa una somma di 65 mila euro che le serviranno per organizzare una serie di iniziative a sostegno della socialità e del benessere fisico sul territorio cittadino.

La sua volontà di partecipare è stata premiata. Dal bando 'Restiamo insieme' promosso dalla Regione, l'amministrazione comunale del sindaco Daniela Colombo ha potuto portare a casa una somma di 65 mila euro che le serviranno per organizzare una serie di iniziative a sostegno della socialità e del benessere fisico sul territorio cittadino. "Con i 65 mila euro che il nostro comune si è visto assegnare - spiega la prima cittadina - il nostro ente, di concerto con la Cooperativa Stripes, l'associazione Caminante e il Teatro dell'Armadillo, realizzerà nei prossimi mesi numerose attività innotavite anche all'interno delle scuole territoriali, ma anche attraverso attività extrascolastiche , aperte quindi a tutti i cittadini più giovani". Tutto nelll'ottica di rafforzare lo spirito di aggregazione e di appropriarsi di un sempre maggior senso di appartenenza al comune. Uno dei progetti che saranno messi in campo si intitola "Calamita - Comunità attraente" e, spiega ancora Colombo, "vuole promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali nervianesi attraverso laboratori outdoor riservati ai bambini tra gli zero e gli undici anni". Spettacoli per l'infanzia e uno spettacolo itinerante sulla storia di Nerviano sono altre iniziative su cui la giunta nervianese intende puntare con decisione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!