Piscina comunale: anche il nuoto libero

Dopo aver riaperto i battenti il 18 settembre per l’attività delle società sportive e le scuole, la piscina comunale “Ferdinando Villa” lunedì 2 ottobre riapre anche al nuoto libero. L’Amministrazione comunale ha mantenuto invariate le tariffe per l’uso degli spazi acqua rispetto all’ultima stagione sportiva e sino al 31 agosto 2024.

Le tariffe per il nuoto libero sono:

• € 6,50 (intero);

• € 5,00 per i minorenni e gli over 60.

• € 3,50 per utenti con disabilità certificata;

• € 2,00 per utenti con disabilità certificata minorenni e over 60;

• Sarà gratuito l’ingresso dell’accompagnatore dell’utente con disabilità.

Per la fruizione delle docce e dei Phon occorrerà acquistare una tessera specifica ricaricabile. Il costo della tessera comprensiva di 10 ricariche è di € 5,00.

Le successive ricariche avranno un costo di € 0,25 cad.

Sono previsti anche i seguenti abbonamenti:

• € 60,00 per 10 ingressi (intero)

• € 45,00 per 10 ingressi under 18 e over 60

• € 30,00 per 10 ingressi utenti con disabilità certificata

• € 18,00 per 10 ingressi utenti con disabilità certificata under 18 e over 60.

Le fasce orarie per il nuoto libero sono le seguenti:

• lunedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30

• martedì dalle ore 8,00 alle ore 20,30 (tra le 17.30 e le 20.30 una sola corsia disponibile)

• mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 19,00

• giovedì dalle ore 8,00 alle ore 20,30

• venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,30

• sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00

• domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Nei primi giorni di apertura non sarà possibile pagare con carta di credito o bancomat; in attesa dell’attivazione della linea internet il pagamento dovrà avvenire in contanti.

Info: email legnanomgm [at] gmail [dot] com

Telefono (attivo dalle 14.30 alle 21): 329-7386230

