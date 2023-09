Conservatorio 'Puccini': "Importante realtà"

L'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha visitato il Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate, accompagnata dal direttore Carlo Balzaretti.

"È sempre emozionante - ha affermato Caruso - entrare in questa struttura. Ho anche avuto il piacere di assistere a un bellissimo concerto a cura di alcuni allievi che ringrazio di cuore per l'accoglienza". "È importante valorizzare queste realtà - ha concluso l'assessore regionale - che si occupano di formazione coltivando giovani talenti".

Nato negli anni 70, il Conservatorio di Gallarate è fra le realtà culturali più prestigiose della provincia di Varese e vanta una ricca offerta formativa. Presso l'istituto, infatti, sono presenti scuole di pianoforte, violino, violoncello, flauto traverso, clarinetto e chitarra.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!